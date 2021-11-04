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Erzurum'da yol yapım çalışmaları kar yağana kadar devam edecek

04.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Gerek yol yapımı gerekse de alt ve üst yapı çalışmalarımız şehrimizin 500 noktasında devam ediyor"

Kırsal bölgelerdeki ulaşım akslarını yenileyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarını kar yağışına kadar sürdürecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, kırsaldaki yol yapım çalışmaları çerçevesinde Tekman ilçesinde bir süre önce yapımına başlanılan Şuşar Grup Yolu'nun tamamlanarak ilçe ve bölge halkının hizmetine sunulduğunu belirtti.

Yolun, 29 kilometrelik bir ağı kapsadığını aktaran Sekmen, "Turnagöl, Dalsöğüt, Alabayır, Akdamar, Karlıca, Gökoğlan, Kayaboğazı ve Çukuryayla mahallelerimizi kapsayan yolumuza 37 bin 705 ton asfalt serimi yapıldı. Tekman ilçemizin ulaşım ağına yeni bir kolaylık sağlayan Şuşar Grup Yolu ile hemşehrilerimiz, bir mahallemizden başka bir mahallemize daha kısa sürede rahat ve konforlu şekilde seyahat edebilecek." ifadelerini kullandı.

Sekmen, yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yol yapım çalışmalarımız kar yağana kadar devam edecek. Gerek yol yapımı gerekse de alt ve üst yapı çalışmalarımız şehrimizin 500 noktasında devam ediyor." bilgisini paylaştı.

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