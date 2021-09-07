Erzurum'da zihinsel engelli çocuklar buz pateni öğreniyor

Erzurum'da zihinsel engelli, down sendromlu ve otizmli çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin açtığı kursla buz pateni eğitimi alıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentteki engelli çocuklara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Hazırlanan proje kapsamında, ulaşım imkanları da Büyükşehir Belediyesince karşılanan zihinsel engelli, down sendromlu ve otizmli çocuklara, haftada 2 gün Buz Hokeyi Salonu'nda antrenörler nezaretinde buz pateni kursu veriliyor.
Spor yaparak moral bulan çocuklar, kendilerine bu imkanları sağlayan yetkililere teşekkür etti.
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