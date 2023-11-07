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Erzurum'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.11.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da hafif ticari aracın, devrilen meyve yüklü kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum-Pasinler kara yolunun Hamamdere mevkisinde, Ercan Dursun idaresindeki 53 FL 262 plakalı meyve yüklü kamyonet, arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, yol kenarında bulunan kaldırıma çarpıp devrildi.

Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen Adem Tozgül'ün kullandığı 20 AFR 40 plakalı hafif ticari araç kamyonete çarptı.

Kazada, kamyonette bulunan Muhammet Furkan Önal olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Derya Yılan ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Kaza sonrası kara yoluna savrulan meyveler, ekiplerce temizlendi.

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