YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'daki trafik kazasında tırdan suya düşen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'daki trafik kazasında tırdan suya düşen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

26.07.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki trafik kazasında tırdan suya düşen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'daki trafik kazasında tırdan suya düşen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da bariyerlere çarpıp köprüde asılı kalan tırdan suya düşen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Oltu-Tortum kara yolu üzerinde seyir halindeki 38 ABP 958 plakalı Mürsel Varol (38) idaresindeki tır, Aksu Mahallesi mevkisinde yolun sağındaki bariyerlere çarptıktan sonra yol üzerindeki köprüde asılı kaldı.

Kazada sürücü Varol ile tır içerisindeki Kerim Aksu (34), Ahmet Bozoğlu (35) ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkartılan sürücü Varol hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Erzurum'daki trafik kazasında tırdan suya düşen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özer, Erzurum'da "Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nda konuştu: (3)Bakan Özer, Erzurum'da "Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nda konuştu: (3)
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandıBursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:16
Sabah
05:01
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:42
Yatsı
21:19

Erzurum Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.