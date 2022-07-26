Erzurum'daki trafik kazasında tırdan suya düşen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da bariyerlere çarpıp köprüde asılı kalan tırdan suya düşen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Oltu-Tortum kara yolu üzerinde seyir halindeki 38 ABP 958 plakalı Mürsel Varol (38) idaresindeki tır, Aksu Mahallesi mevkisinde yolun sağındaki bariyerlere çarptıktan sonra yol üzerindeki köprüde asılı kaldı.
Kazada sürücü Varol ile tır içerisindeki Kerim Aksu (34), Ahmet Bozoğlu (35) ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkartılan sürücü Varol hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.
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