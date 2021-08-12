YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'dan Sinop'taki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Erzurum'dan Sinop'taki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

12.08.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'dan Sinop'taki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sinop'un Ayancık ilçesindeki selin ardından başlatılan çalışmalara destek için ekiplerini görevlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personelin sel bölgesindeki çalışmalara katkı sunmak için yola çıktığını belirtti.

Sekmen, "İtfaiye Daire Başkanlığımıza ait 3 araç, 13 personel, 3 motopomp, jeneratör ve 3 dalgıç pompa ile Sinop Ayancık'a hareket ettik. Afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yardım için daima hazırız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyada sadece 40 tane var! Adana'da ele geçirildi, değeri dudak uçuklattıDünyada sadece 40 tane var! Adana'da ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı
PARTNERRTÜK, Aşk Mantık İntikam dizisine acımadı! En üst sınırdan para cezası kesildiRTÜK, Aşk Mantık İntikam dizisine acımadı! En üst sınırdan para cezası kesildi
Erzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandıErzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Anahtar Kelimeler:
sel Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 12 Ağustos Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:17
Öğle
12:25
İkindi
16:14
Akşam
19:23
Yatsı
20:53

Erzurum Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Perşembe

Evren Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.