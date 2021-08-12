Erzurum'dan Sinop'taki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sinop'un Ayancık ilçesindeki selin ardından başlatılan çalışmalara destek için ekiplerini görevlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personelin sel bölgesindeki çalışmalara katkı sunmak için yola çıktığını belirtti.

Sekmen, "İtfaiye Daire Başkanlığımıza ait 3 araç, 13 personel, 3 motopomp, jeneratör ve 3 dalgıç pompa ile Sinop Ayancık'a hareket ettik. Afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yardım için daima hazırız." ifadelerini kullandı.

