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Erzurumlu bisikletçiler "Dünya Çevre Günü"nde Aziziye Tabyalarına pedal çevirerek temizlik yaptı

05.06.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumlu bisikletçiler "Dünya Çevre Günü"nde Aziziye Tabyalarına pedal çevirerek temizlik yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen "Çevre için pedal çevir" etkinliğinde bir araya gelen yaklaşık 300 bisikletli, Aziziye Tabyalarına çıkarak çevre temizliği yaptı.

Etkinlik kapsamında farklı yaş grubundaki kadın ve erkek bisikletçiler, Erzurum Kalesi önünde bir araya geldi.

Kale etrafında bisiklet turu atan grup, konvoy halinde yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyalarına pedal çevirerek Nene Hatun'u mezarı başında ziyaret etti ve dua okudu.

Burada tabya ve Nene Hatun hakkında bilgi alan katılımcılar, tarihi mekanda çevre temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kütüphaneler Şube Müdürü Ömer Faruk Avcı, AA muhabirine, bu haftanın Dünya Bisiklet ve Çevre Günü haftası olduğunu hatırlattı.

Sağlıklı yaşam adına bisiklet sürerek Aziziye Tabyalarına geldiklerini anlatan Avcı, "Yeşil çevre ve sağlıklı yaşam adına Erzurum'da genç kardeşlerimiz ve kendini genç hisseden vatandaşlarımızla, bisikletlerimizle Erzurum Kalesi'nde toplandık. Daha sonra arkadaşlarımızla Aziziye Tabyalarına geldik. Burada atalarımızı yad edip dua okuduk. Ardından çevre temizliği yapıp tohum atacağız. Hayvanlar için de yem bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Bisikletiyle etkinliğe katılan 60 yaşındaki İlhami Yıldırım ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir hareketsiz kaldıklarını söyledi.

Etkinliğin insanların hareketlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu etkinlik insanları canlandırdı. Kutsal mekanı tanıtmaya getirdiler. Bizim için spor oldu ve şehirden uzaklaşmış olduk. Bisikletin bundan sonra büyüklere de örnek olmasını istiyorum. Ben 30 senedir bisiklet sürüyorum. Araba kapının önünde duruyor, işe bile bisikletle gidiyorum. Zorunlu olmadıkça arabaya binmiyorum. Amacım çevremdekilere örnek olmak."

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Seker Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
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