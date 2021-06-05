Erzurumlu bisikletçiler "Dünya Çevre Günü"nde Aziziye Tabyalarına pedal çevirerek temizlik yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen "Çevre için pedal çevir" etkinliğinde bir araya gelen yaklaşık 300 bisikletli, Aziziye Tabyalarına çıkarak çevre temizliği yaptı.

Etkinlik kapsamında farklı yaş grubundaki kadın ve erkek bisikletçiler, Erzurum Kalesi önünde bir araya geldi.

Kale etrafında bisiklet turu atan grup, konvoy halinde yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyalarına pedal çevirerek Nene Hatun'u mezarı başında ziyaret etti ve dua okudu.

Burada tabya ve Nene Hatun hakkında bilgi alan katılımcılar, tarihi mekanda çevre temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kütüphaneler Şube Müdürü Ömer Faruk Avcı, AA muhabirine, bu haftanın Dünya Bisiklet ve Çevre Günü haftası olduğunu hatırlattı.

Sağlıklı yaşam adına bisiklet sürerek Aziziye Tabyalarına geldiklerini anlatan Avcı, "Yeşil çevre ve sağlıklı yaşam adına Erzurum'da genç kardeşlerimiz ve kendini genç hisseden vatandaşlarımızla, bisikletlerimizle Erzurum Kalesi'nde toplandık. Daha sonra arkadaşlarımızla Aziziye Tabyalarına geldik. Burada atalarımızı yad edip dua okuduk. Ardından çevre temizliği yapıp tohum atacağız. Hayvanlar için de yem bırakacağız." ifadelerini kullandı.