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Erzurumlu kadınlar atık malzemelerden yaptıkları tablolarla sergi açtı

07.03.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumlu kadınlar atık malzemelerden yaptıkları tablolarla sergi açtı

Erzurum'da, atık malzemeleri kullanarak tablo yapan kadınlar, sergi açtı.

Erzurum Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce, Palandöken İnavasyon Kadın Girişimciler Üretim İşletme Kooperatifi bünyesinde istihdam edilen kadınlar, Ev Dekorasyon Ürünleri Atölyesi'nde taş, tül, ağaç parçaları gibi atık malzemelerden ahşap rölyef çalışması yaptı.

Kadınların yaklaşık 4 ay üzerinde çalıştıkları içerisinde Erzurum'un tarihi mekanlarının da yer aldığı 32 tablo ile Tarihi Yakutiye Medresesi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yakutiye Halk Eğitim Merkezi, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde sergi açıldı.

Serginin açılışını yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere her geçen gün üreten kadınların artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kadınlara her zaman destek olduklarını belirten Memiş, "Erzurum'da kadın kooperatiflerinin çok destekliyoruz, hem ilçelerimizde hem de merkezimizde. Her zaman bütün kadınlarımızın yanındayız, onların emrindeyiz. Erzurum'un dadaş kadını ayrıca çok marifetli ve becerikli." dedi.

Palandöken İnavasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Işılay Çakır ise kooperatif çatısı altında kadınlarla çok güzel çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Çakır, "Kooperatifimiz bünyesinde 2 atölyemiz var, biri el sanatları diğeri yemek atölyemiz. El sanatları atölyemizde çalışanlarımızla yaptığımız tamamen atık ürünlerden oluşan taş, ağaç parçaları, tüller, ipler gibi atık ürünlerden oluşan bir sergi açtık. Tabloları 4 aylık bir süreçte 8 kişiyle hazırladık." diye konuştu.

Dekoratif El Sanatları Eğitmeni Ayşe Küçükdemir ise "Çalışmalarımızda Erzurum'un tarihi yerlerini de tablolarımıza yansıttık. Güzel bir çalışma oldu, kadının her şeyi yapabileceğini kanıtladık. Böyle bir çalışmada hayalimdi, insanlar oldukça iyi ilgi gösteriyor. " ifadesini kullandı.

Ziyaretçilere ney dinletisinin de sunulduğu sergi, üç gün boyunca gezilebilecek.

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