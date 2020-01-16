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  4. Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu yetiştiriyor

Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu yetiştiriyor

ERZURUM HABERLERİ  | 16.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Erzurum’da Tekvando Antrenörlüğü yapan Rahmi Ak 5 yıldır yetiştirdiği onlarca sporcuyu ulusal ve uluslararası yarışmalara gönderiyor.Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğünde Tekvando Antrenörlüğü yapan Rahmi Ak Kocatepe İlköğretim Okulu ve Fahri Fındıkoğlu İlköğretim okulunda 5 yıldır tekvando eğitimleri yapıyor.

Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu yetiştiriyor

Erzurum’da Tekvando Antrenörlüğü yapan Rahmi Ak 5 yıldır yetiştirdiği onlarca sporcuyu ulusal ve uluslararası yarışmalara gönderiyor.
Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğünde Tekvando Antrenörlüğü yapan Rahmi Ak Kocatepe İlköğretim Okulu ve Fahri Fındıkoğlu İlköğretim okulunda 5 yıldır tekvando eğitimleri yapıyor. Birçok milli sporcu yetiştiren ve Avrupa Şampiyonasına 2 tane sporcu gönderen Ak Erzurum’da yetiştirdiği 14 sporcuyu da Ankara’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonuna hazırlıyor.
Ak, ”Şükrü Paşadaki gençlerimizi salonlarımıza gelmesini istiyoruz. Spor kötülüklerden uzak tutar” dedi.
Öte yandan Erzurum Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Özcan Bilgin’in kızı Ecrin Berrak Bilgin’de mavi kuşak ve madalyasını tekvando antrenörü Rahmi AK’tan aldı.

Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu yetiştiriyor

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