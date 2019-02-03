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Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.02.2019 16:05 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi. Rizespor'a galibiyeti Boldrin'in golü getirdi.

Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 25 Serkan Kurtuluş), Egemen Korkmaz, Kanstrup, Leo, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Emrah Başsan), Scuk, Rashad Muhammed, (Dk. 64 Obertan) Taylan Antalyalı, Edouk, Opseth
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Saadane, Petrucci (Dk. 53 Abdullah Durak), Umar (Dk. 85 Orhan Ovacıklı), Boldrin, Chahechouhe (Dk. 63 Nakoulma), Muric

Gol: Dk. 76 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: (İlk yarı bittikten sonra) Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+4 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
7. dakikada Scuk'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Opseth, kale çizgisine inerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Umar'ın şutuyla top, kale direğinin yanından auta çıktı.
34. dakikada ev sahibi ekibin sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Awaziam'dan topu kapan Rashad Muhammed'in sağdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Taylan Antalyalı filelere gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonda faul tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
72. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan konuk ekibin futbolcusu Boldrin'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Nakoulma, sol çaprazdan cezasa sahasına girmek isterken savunmadan seken topu takip eden Boldrin'in ceza yayı içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruş kaleci Sehic'in altından filelere gitti: 0-1
80. dakikada orta sahadan Taylan Antalyalı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Opseth'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Egemen Korkmaz kafayı vurdu, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurumspor - Çaykur Rizespor Fernando Boldrin

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