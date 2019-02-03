Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 25 Serkan Kurtuluş), Egemen Korkmaz, Kanstrup, Leo, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Emrah Başsan), Scuk, Rashad Muhammed, (Dk. 64 Obertan) Taylan Antalyalı, Edouk, Opseth

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Saadane, Petrucci (Dk. 53 Abdullah Durak), Umar (Dk. 85 Orhan Ovacıklı), Boldrin, Chahechouhe (Dk. 63 Nakoulma), Muric

Gol: Dk. 76 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: (İlk yarı bittikten sonra) Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+4 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Scuk'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Opseth, kale çizgisine inerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Umar'ın şutuyla top, kale direğinin yanından auta çıktı.

34. dakikada ev sahibi ekibin sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Awaziam'dan topu kapan Rashad Muhammed'in sağdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Taylan Antalyalı filelere gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonda faul tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı.