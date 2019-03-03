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Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.03.2019 20:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti ve lider Başakşehir'le arasındaki fark 8 oldu. Galatasaray'ın golü Belhanda'dan gelirken, Erzurum'un sayısını Rashad Muhammed kaydetti.

Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor ile Galatasaray karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi, sağlı sollu ataklarla Galatasaray kalesine yüklenmeye başladı. 6. dakikada Emrah Başsan'ın sert şutunda Muslera topu direk dibinden çıkardı. 10'da Leo'nun kafa vuruşu auta giderken, 18'de Marcao'nun büyük hatasında topu alan Rashad Muhammed sağ çaprazdan çektiği şutla Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi.

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Beraberlik golünü arayan Galatasaray'da 42'de Feghouli'nin şutu yandan auta gitti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Galatasaray, 52. dakikada Mitroglou pasında Belhanda'nın güzel golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Rashad Muhammed'in yakın mesafeden vuruşunda Muslera mutlak golü önledi.

İki takımın da golü düşündüğü anlarda top bir o kalede, bir bu kaledeydi. 62'de Luyindama'nın kornerden gelen topa vurduğu kafa yandan auta giderken, 2 dakika sonra ise Erzurumspor'da Jasmin Scuk'un mükemmel şutu direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 46, Erzurumspor ise 22 yaptı. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybederken lider Başakşehir'le arasındaki fark da 8'e çıktı.

detay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz (Dk. 85 Kone), Lokman Gür, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Eduok (Dk. 89 Tshabalala), Obertan, Emrah Başsan (Dk. 58 Taylan Antalyalı), Muhammed
Galatasaray: Muslera, Semih Kaya (Dk. 46 Martin Linnes), Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Selçuk İnan (Dk. 69 Diagne), Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou (Dk. 76 Emre Akbaba)

Goller: Dk. 18 Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 52 Belhanda (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 74 Emre Taşdemir (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
6. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.
9. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Lokman'ın derinlemesine gönderdiği pasta Rashad Muhammed kale önünde topla buluştu. Son anda araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
13. dakikada Belhanda'nın şutunda savunmadan dönen topa Feghouli ceza yayı üzerinden gelişine vurdu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Orta sahadan Emrah Başsan'ın ara pasına hareketlenen Rashad Muhammed'in sağdan ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta, top arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.
42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Orta sahada Scuk'tan topu kapmayı başaran Ndiaye'nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Feghouli'nin vuruşunda, yerden de seken meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla yandan auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
52. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Belhanda'nın pasıyla sol kanatta hareketlenen Onyekuru'nun yerden ortasında, ceza sahası içinde Mitroglou meşin yuvarlağı tekrar Belhanda'nın önüne bıraktı. Belhanda, müsait durumda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
55. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ceza alan içinde Muhammed'in yakın mesafeden vuruşunda Muslera topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında sarı kırmızılı futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
60. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Selçuk İnan'ın sert vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada ceza sahası önünde müsait durumdaki Scuk'un sert vuruşunda, top üsten az farkla auta gitti.
78. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan yaptığı ortada, savunmada Egemen Korkmaz'dan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Sehic, çizgi üzerinde müdahale ederek topu son anda kornere çeldi.
84. dakikada Emre Taşdemir'in ceza alanına ortasında Diagne, topuğuyla meşin yuvarlağı Feghouli'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta Akhisarspor ile oynadığı maçta cezalı duruma düşen Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo kadroda yer almazken, Emre Akbaba ise yedeğe çekildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bu futbolcuların yerine Semih Kaya, Emre Taşdemir ve Selçuk İnan forma giydi.

ERZURUMSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek, cezalı olan Kristian Fardal Opseth'in yerine Galatasaray karşısında Rashad Muhammed'i ilk 11'de görevlendirdi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN TRİBÜNLER DOLDU
Termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi. Mavi-beyazlı taraftarlar ise tribünde koreografi hazırladı. Taraftarlar, "Karanlık günde bile gölgen olacağız" yazılı pankart açtı. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. Sarı kırmızılı taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 MKE Ankaragücü taraftarı için, "Başın sağ olsun Ankaragücü" yazılı pankart astı.

MÜSLÜM GÜRSES UNUTULMADI
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, ölümünün 6. yıl dönümünde sanatçı Müslüm Gürses'i andı. Mavi-beyazlı taraftarlar statta çalınan Müslüm Gürses şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Futbolcular statta çalınan yöresel "Başbar" oyunuyla sahaya çıktı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz maçı kendisine ayrılan locada izledi.

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Erzurumspor Galatasaray Süper Lig puan durumu

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
PARAtor ağlamaya başlar ..hava soğuktu ,hakem kötüydü....
Yarın saçların Lüle Lüle cinconlar şampiyonluk gitti haydi size Güle güle
Rashad döşemeli dedim maç öncesi iyi geçirdi :)
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