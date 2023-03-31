Erzurumspor-Altay maçını erken bitiren hakem gündem oldu! Sonrasında özür dileyip oyuncuları sahaya çağırdı...

Spor Toto 1’inci Lig’in 29’uncu haftasında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele deplasman ekibi Altay’ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın son dakikalarına karşılaşmanın hakeminin yaptığı hata damga vurdu.

HAKEM MAÇI ERKEN BİTİRDİ, HATASINI FARK EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Maçın sonuna 10 dakika uzatma verilirken, hakem Burak Olcar 97:45'te maçı bitirdi. Oyuncuların soyunma odasına yöneldiği anlarda hatasını fark eden Burak Olcar, özür dileyerek oyuncuları saha içinde davet etti ve karşılaşmayı yeniden başlattı.

SÜPER LİG'DE DE YAŞANMIŞTI

2021-22 sezonunda benzer bir hadise Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede yaşanmıştı. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 94.14'te son düdüğü çalmıştı. Soyunma odasına giden oyuncular, hatanın fark edilmesinin ardından geri çağrılıp kalan 5 dakika oynatılmıştı.



