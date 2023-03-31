Erzurumspor-Altay maçını erken bitiren hakem gündem oldu! Sonrasında özür dileyip oyuncuları sahaya çağırdı...

Spor Toto 1’inci Lig’in 29’uncu haftasında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele deplasman ekibi Altay’ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın son dakikalarına karşılaşmanın hakeminin yaptığı hata damga vurdu.
Maçın sonuna 10 dakika uzatma verilirken, hakem Burak Olcar 97:45'te maçı bitirdi. Oyuncuların soyunma odasına yöneldiği anlarda hatasını fark eden Burak Olcar, özür dileyerek oyuncuları saha içinde davet etti ve karşılaşmayı yeniden başlattı.
2021-22 sezonunda benzer bir hadise Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede yaşanmıştı. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 94.14'te son düdüğü çalmıştı. Soyunma odasına giden oyuncular, hatanın fark edilmesinin ardından geri çağrılıp kalan 5 dakika oynatılmıştı.