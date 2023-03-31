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Erzurumspor-Altay maçını erken bitiren hakem gündem oldu! Sonrasında özür dileyip oyuncuları sahaya çağırdı...

31.03.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Erzurumspor FK, Pendik Stadyumu’nda karşılaştığı Altay’a 4-2 mağlup oldu. Hakem Burak Olcar maçı erken bitirdi. Sonrasında özür dileyen Olcar, karşılaşmayı tekrar başlattı.

Erzurumspor-Altay maçını erken bitiren hakem gündem oldu! Sonrasında özür dileyip oyuncuları sahaya çağırdı...

Spor Toto 1’inci Lig’in 29’uncu haftasında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele deplasman ekibi Altay’ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın son dakikalarına karşılaşmanın hakeminin yaptığı hata damga vurdu.

HAKEM MAÇI ERKEN BİTİRDİ, HATASINI FARK EDİP ÖZÜR DİLEDİ

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Maçın sonuna 10 dakika uzatma verilirken, hakem Burak Olcar 97:45'te maçı bitirdi. Oyuncuların soyunma odasına yöneldiği anlarda hatasını fark eden Burak Olcar, özür dileyerek oyuncuları saha içinde davet etti ve karşılaşmayı yeniden başlattı.

SÜPER LİG'DE DE YAŞANMIŞTI

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2021-22 sezonunda benzer bir hadise Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede yaşanmıştı. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 94.14'te son düdüğü çalmıştı. Soyunma odasına giden oyuncular, hatanın fark edilmesinin ardından geri çağrılıp kalan 5 dakika oynatılmıştı.


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