Erzurumspor, Beşiktaş maçını kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor

"Beşiktaş bu ülkenin büyük takımlarından ve şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Artıları ve eksileri var. Biz her puana talip olduğumuzu söyleyebilirim. Zor bir müsabaka olacak bunu açıkça söylemek lazım ama biz oraya teslim olmaya beyaz bayrağı kaldırmak için gitmiyoruz. Kazanmak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olarak gidiyoruz. Ümit ediyorum istediğimizi alıp iyi şekilde buraya gelerek yavaş yavaş kazanma alışkanlığını kazanmamız gerekiyor."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir , Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçına ilişkin, zor bir müsabaka olacağını ancak kazanmak için ellerinden geleni yaparak yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

Takımda bazı problemlerin olduğuna işaret eden Çimşir, şöyle konuştu:

"Takım halinde kırılgan bir yapımız var, özellikle gol yedikten sonra problemler yaşayabiliyoruz. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Çok müsabaka olduğu için sıkıntılar yaşıyoruz. Sezona iyi başlayan oyuncular var ama maalesef başlangıçlarıyla şu andaki durumları arasında farklılıkları gösteren oyuncular var. Bunlar fiziksel ve mental olabilir. Antrenman ve konuşarak çözmeye çalışıyoruz."

Çimşir, sıkıntı yaşamayacak bir takım oluşturmak için gayret ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Devre arasına kadar bu ekiple alabildiğimiz puanları alıp ikinci yarıya doğru oyuncularla bu ligde fark yaratabilecek ve sıkıntı yaşamayacak bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Bu şehre aidiyet duygusu olmayanlarla birlikte olmayacağız bunu çok net söylüyorum. Kim buraya ait hissediyorsa yolumuza onlarla devam edeceğiz. Şu anda katılımlarını olumlu görüyorum ve yavaş yavaş değiştiklerini görüyorum. Farklı oyun anlayışları ve zorlukları olabilir. Sabrederek doğru planlarla bu süreci kayıpsız şekilde atlatabiliriz."