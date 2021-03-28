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Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

28.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BB Erzurumspor, 5 gün önce takımın başına getirilen İsmail Kartal’la yollarını ayırdı.

Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

BB Erzurumspor’da 5 gün önce göreve getirilen Teknik Direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti. Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da şok bir ayrılık yaşandı. 5 gün önce takımın başına getirilen Teknik Direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti.

Mavi-beyazlı ekiple milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya kampında takımın başında olan deneyimli teknik adam, Erzurum’a döndükten sonra kararını açıkladı ve yönetime iletti.

BB Erzurumspor’un bu sezon ki 4. teknik direktörü olan Kartal, takımla maça çıkmadan istifa etti.

Erzurumspor'un bu sezon çalıştığı teknik adamlar;

▪️ Mehmet Özdilek
▪️ Hüseyin Çimşir
▪️ Mesut Bakkal
▪️ İsmail Kartal

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
böyle şeyler ancak burada olur.
Ayıp ettiler ama adama orda günlerdir emeği vardı adamın...
fb ye gitmiştir

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