Erzurumspor FK’dan Palandöken temalı üçüncü forma

Erzurumspor FK’nın yeni sezonda kullanacağı ’Palandöken Maç Forması’, ekru/krem-beyaz zemin üzerine tasarlandı. Erzurum’un simgelerinden Palandöken Dağı’ndan ilham alınarak hazırlanan formada kar tanesi ve dağ motiflerine yer verildi. Formanın mavi yaka ve kol lastikleri ise kulübün renklerini ön plana çıkardı.

Erzurumspor FK’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtım videosunda takım kaptanı Mustafa Yumlu ile savunma oyuncuları Yakup Kırtay ve Kosovalı Amar Gerxhaliu rol aldı.

Böylece mavi-beyazlı ekip, 2026-2027 sezonunda kullanacağı üç formayı da taraftarların beğenisine sunmuş oldu.