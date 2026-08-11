Erzurumspor FK’ya iş insanlarından 200 milyon liranın üzerinde bağış taahhüdü

Erzurumlular Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen gecede, Erzurumspor’a gönül veren iş insanları kulübe desteklerini açıkladı. Geceye katılan ERKON Yönetim Kurulu Üyesi genç iş insanı Ömer Faruk Kızılgüney, Erzurumspor FK’ya toplam 800 bin TL destek sağlayarak kulübün geleceğine katkıda bulundu.

Tarihi bir sezona imza atarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor FK, bu büyük gururu iş insanları ve taraftarlarıyla kutladı. Süper Lig coşkusunun taçlandığı bu özel dönemde düzenlenen etkinlik, kulübün geleceğe daha güvenle bakmasını sağladı.

TV kanalları ve Erzurumspor’un resmi yayın kanalları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan organizasyonda, kulübün sportif başarılarının yanı sıra ekonomik olarak daha güçlü bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çekildi.

Programa katılan iş insanları, sivil toplum temsilcileri ve davetliler, Erzurumspor ortak paydasında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gecede yüksek miktarda bağışta bulunan isimlere, Erzurumspor futbolcularının imzalarını taşıyan formalar hediye edildi. Genç iş insanı Ömer Faruk Kızılgüney’e de Erzurumspor forması takdim edildi. İş insanı Kızılgüney, davetlilerin taahhüt ettiği bağışların toplamının 200 milyon lirayı aştığını söyledi.

’Büyük Erzurumspor Buluşmas’, kulübe sağlanan maddi desteğin yanı sıra Erzurumlu iş insanlarının dayanışmasını ve Erzurumspor etrafında oluşan güçlü birlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul’da başlayan "Büyük Erzurumspor Buluşması" organizasyonlarının ilerleyen dönemde farklı şehirlerde de gerçekleştirilmesi planlanırken, bu organizasyonlarla Süper Lig’deki mücadelede Erzurumspor’a verilen desteğin daha da artırılması ve kulüp ile taraftarlar arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.