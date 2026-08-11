SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Erzurumspor FK’ya iş insanlarından 200 milyon liranın üzerinde bağış taahhüdü

İstanbul düzenlenen ‘Büyük Erzurumspor Buluşması’, iş dünyası, sivil toplum temsilcileri ve Erzurumspor’a gönül veren çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Organizasyonda, Erzurumspor FK’nın ekonomik yapısının güçlendirilmesi ve yeni sezon hedeflerine katkı sağlanması amacıyla kulübe önemli destekler sunuldu.

Erzurumspor FK’ya iş insanlarından 200 milyon liranın üzerinde bağış taahhüdü
Cevdet Berker İşleyen

Erzurumlular Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen gecede, Erzurumspor’a gönül veren iş insanları kulübe desteklerini açıkladı. Geceye katılan ERKON Yönetim Kurulu Üyesi genç iş insanı Ömer Faruk Kızılgüney, Erzurumspor FK’ya toplam 800 bin TL destek sağlayarak kulübün geleceğine katkıda bulundu.

Tarihi bir sezona imza atarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor FK, bu büyük gururu iş insanları ve taraftarlarıyla kutladı. Süper Lig coşkusunun taçlandığı bu özel dönemde düzenlenen etkinlik, kulübün geleceğe daha güvenle bakmasını sağladı.

TV kanalları ve Erzurumspor’un resmi yayın kanalları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan organizasyonda, kulübün sportif başarılarının yanı sıra ekonomik olarak daha güçlü bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çekildi.

Programa katılan iş insanları, sivil toplum temsilcileri ve davetliler, Erzurumspor ortak paydasında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gecede yüksek miktarda bağışta bulunan isimlere, Erzurumspor futbolcularının imzalarını taşıyan formalar hediye edildi. Genç iş insanı Ömer Faruk Kızılgüney’e de Erzurumspor forması takdim edildi. İş insanı Kızılgüney, davetlilerin taahhüt ettiği bağışların toplamının 200 milyon lirayı aştığını söyledi.

’Büyük Erzurumspor Buluşmas’, kulübe sağlanan maddi desteğin yanı sıra Erzurumlu iş insanlarının dayanışmasını ve Erzurumspor etrafında oluşan güçlü birlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul’da başlayan "Büyük Erzurumspor Buluşması" organizasyonlarının ilerleyen dönemde farklı şehirlerde de gerçekleştirilmesi planlanırken, bu organizasyonlarla Süper Lig’deki mücadelede Erzurumspor’a verilen desteğin daha da artırılması ve kulüp ile taraftarlar arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli olduFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Nottingham Forest, savunma oyuncusu Diomande'yi transfer ettiNottingham Forest, savunma oyuncusu Diomande'yi transfer etti
Anahtar Kelimeler:
erzurumspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.