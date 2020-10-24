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Erzurumspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.10.2020 17:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Erzurumspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da oynadıkları 5 maçta 7 puanları bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Falcao.

ETOBO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

Sarı-kırmızılı takımda sırt ağrısı olan Sofiane Feghouli ile sol üst adalesinde ağrısı bulunan Martin Linnes'in durumu ise maç kadrosunda yer almadı.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu Erzurumspor'da kadroda olamayacak isimler.

Galatasaray'da Feghouli ve Linnes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Uzun süredir ssakatlığı devam eden Muslera'nın dışında Sekidika ile Emin Bayram da Erzurum'a götürülmedi. Ayrıca Etebo da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor.

G.SARAY İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.

3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Erzurum içinden geçer gsnin
babel yine 11 de gs dan babel oynadığı sürece banko ,bi cacık olmaz ,diğer oyunculara ,gençlere yazık , terim gençlerin hakkını yiyor her hafta babeli ,11 e koyarak ,sonra top oynayamayınca , başka yerlere çamur atacak, babel ile çıktığın sürece takım oyunu, kollektif futbol oynanmaz babel gs ın oyun ritminide bozuyor, terimin bu babel inadı kime ,taraftara mı acaba.
Novikovas 0.5 üstüne oynandı.
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