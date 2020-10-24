Erzurumspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da oynadıkları 5 maçta 7 puanları bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Falcao.

ETOBO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

Sarı-kırmızılı takımda sırt ağrısı olan Sofiane Feghouli ile sol üst adalesinde ağrısı bulunan Martin Linnes'in durumu ise maç kadrosunda yer almadı.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu Erzurumspor'da kadroda olamayacak isimler.

Galatasaray'da Feghouli ve Linnes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Uzun süredir ssakatlığı devam eden Muslera'nın dışında Sekidika ile Emin Bayram da Erzurum'a götürülmedi. Ayrıca Etebo da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor.