Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Galatasaray muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe ile berabere kalan ve Kasımpaşa ve Alanyaspor'a karşı kaybeden Galatasaray BB Erzurumspor karşısında galibiyet arayışında. Dört eksiği olan Galatasaray kazanmayı aklına koydu. Erzurumspor ise bu zorlu karşılaşmadan puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Galatasaray maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımında büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 24 Ekim Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları ve BB Erzurumspor taraftarları için nefesler tutuldu.
Lige Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleri ile başlayan ancak son 3 maçında yalnızca 1 puan alan Galatasaray bu defa BB Erzurumspor deplasmanında mücadele ediyor. Sarı kırmızılı ekip Erzurum'a dört eksik ile gitti. Muslera'nın yanı sıra kart cezalısı olan Etebo ve sol arka adalesinde ağrı olan Linnes ve sırtı ağrıyan Feghouli kadroda görülmedi. Mutlak galibiyet ile şehirden ayrılmak isteyen Galatasaray'ın şu anda kazanmaktan başka bir düşüncesi bulunmuyor.
24 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Galatasaray taraftarları tarafından Galatasaray maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Erzurumspor - Galatasaray maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
24 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Erzurumspor - Galatasaray maçı canlı olarak beIN Sports 1’de yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Erzurumspor - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler olacak. Erzurumspor ve Galatasaray arasındaki kıyasıya mücadelede Arka Kardeşler'in yardımcılığını ise Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Hakan Ceylan olacak.
Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Galatasaray muhtemel 11’inde Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Babel ve Falcao bulunuyor. BB Erzurumspor'un muhtemel 11’inde ise Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Novikovas, Emrah ve Ricardo yer alıyor.
Galatasaray kaptanı Arda Turan Erzurum'a doğru hareket etmeden hemen önce takımla toplantı yaparak kötü gidişe bir son vermek için konuşma yaptı. Futbolcu, Erzurum'dan 3 puan ile dönüp takımın üstündeki bu kara bulutları dağıtabilmek adına söz aldı. Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta gerçekleşen Alanya maçından farklı dört isimle sahada olacak. Etebo'nun yerine Belhanda ve Linnes'in yerine de Omar'ın gelmesi bekleniyor. Emre Akbaba'nın formasının da Arda'ya verilmesi ihtimaline odaklanılıyor.
Ev sahibi takım Erzurumspor'da da üç futbolcuk sakatlık sebebiyle kadroda yok. Takımın golcüleri Oltan Karakullukçu, Ömer Şişmanoğlu ve Kaan Kanak bu maçta sahaya çıkamayacak. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in ise bu maçta Babel ile Falcao'yu yan yana oynatacağı öğrenildi. Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek'in ise süper ligde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e karşı galibiyeti bulunmuyor.
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