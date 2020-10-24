Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Galatasaray muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe ile berabere kalan ve Kasımpaşa ve Alanyaspor'a karşı kaybeden Galatasaray BB Erzurumspor karşısında galibiyet arayışında. Dört eksiği olan Galatasaray kazanmayı aklına koydu. Erzurumspor ise bu zorlu karşılaşmadan puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Galatasaray maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımında büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 24 Ekim Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları ve BB Erzurumspor taraftarları için nefesler tutuldu.

Lige Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleri ile başlayan ancak son 3 maçında yalnızca 1 puan alan Galatasaray bu defa BB Erzurumspor deplasmanında mücadele ediyor. Sarı kırmızılı ekip Erzurum'a dört eksik ile gitti. Muslera'nın yanı sıra kart cezalısı olan Etebo ve sol arka adalesinde ağrı olan Linnes ve sırtı ağrıyan Feghouli kadroda görülmedi. Mutlak galibiyet ile şehirden ayrılmak isteyen Galatasaray'ın şu anda kazanmaktan başka bir düşüncesi bulunmuyor.