SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Galatasaray muhtemel 11’ler

Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Galatasaray muhtemel 11’ler

FUTBOL HABERLERİ  | 24.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 6. haftasında heyecan ve mücadele devam ediyor. BB Erzurumspor’un sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşma için nefesler tutuldu. Şimdi, futbolseverler tarafından Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor? Peki, Erzurumspor - Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11’leri...

Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Galatasaray muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe ile berabere kalan ve Kasımpaşa ve Alanyaspor'a karşı kaybeden Galatasaray BB Erzurumspor karşısında galibiyet arayışında. Dört eksiği olan Galatasaray kazanmayı aklına koydu. Erzurumspor ise bu zorlu karşılaşmadan puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Galatasaray maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımında büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 24 Ekim Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları ve BB Erzurumspor taraftarları için nefesler tutuldu.

Lige Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleri ile başlayan ancak son 3 maçında yalnızca 1 puan alan Galatasaray bu defa BB Erzurumspor deplasmanında mücadele ediyor. Sarı kırmızılı ekip Erzurum'a dört eksik ile gitti. Muslera'nın yanı sıra kart cezalısı olan Etebo ve sol arka adalesinde ağrı olan Linnes ve sırtı ağrıyan Feghouli kadroda görülmedi. Mutlak galibiyet ile şehirden ayrılmak isteyen Galatasaray'ın şu anda kazanmaktan başka bir düşüncesi bulunmuyor.

ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

24 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Galatasaray taraftarları tarafından Galatasaray maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Erzurumspor - Galatasaray maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.

ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Erzurumspor - Galatasaray maçı canlı olarak beIN Sports 1’de yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Heyecanla beklenen karşılaşma Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Erzurumspor - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler olacak. Erzurumspor ve Galatasaray arasındaki kıyasıya mücadelede Arka Kardeşler'in yardımcılığını ise Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Hakan Ceylan olacak.

ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11

Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Galatasaray muhtemel 11’inde Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Babel ve Falcao bulunuyor. BB Erzurumspor'un muhtemel 11’inde ise Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Novikovas, Emrah ve Ricardo yer alıyor.

Galatasaray kaptanı Arda Turan Erzurum'a doğru hareket etmeden hemen önce takımla toplantı yaparak kötü gidişe bir son vermek için konuşma yaptı. Futbolcu, Erzurum'dan 3 puan ile dönüp takımın üstündeki bu kara bulutları dağıtabilmek adına söz aldı. Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta gerçekleşen Alanya maçından farklı dört isimle sahada olacak. Etebo'nun yerine Belhanda ve Linnes'in yerine de Omar'ın gelmesi bekleniyor. Emre Akbaba'nın formasının da Arda'ya verilmesi ihtimaline odaklanılıyor.

Ev sahibi takım Erzurumspor'da da üç futbolcuk sakatlık sebebiyle kadroda yok. Takımın golcüleri Oltan Karakullukçu, Ömer Şişmanoğlu ve Kaan Kanak bu maçta sahaya çıkamayacak. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in ise bu maçta Babel ile Falcao'yu yan yana oynatacağı öğrenildi. Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek'in ise süper ligde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e karşı galibiyeti bulunmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Rodrigues, yeni takımının formasıyla poz verdi!
Rodrigues, yeni takımının formasıyla poz verdi!
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda geliyor...
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda geliyor...
Güzelliğiyle söz ettiren ünlü sporcuya teklif yağıyor...
Güzelliğiyle söz ettiren ünlü sporcuya teklif yağıyor...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Maçlar seyircili mi oynanacak?
Maçlar seyircili mi oynanacak?
Yıldız futbolcunun eşi büyülüyor
Yıldız futbolcunun eşi büyülüyor
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 8 yorum
ilk 11 deki arda kardeslere dikkat iyi bir oyuncu birde oyuna sonradan girecek olan VAR oyuncusu macin kaderini degistirecektir onemli olan bir konu daha var iki gs nin manevi baskani tuttugu takimimi kayiracak yoksa dogdugu sehrin takimi erzurumu mu yani fettos bence dogdugun yer deil doydugun yer yer deyip gs yi tutcak
@wain "Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı." Fatih Terim Yolu Doğruluk olanın,yükü ağır olur.Sen ve senin gibileri neyin ve neden sinirlendirdiğini biz çok iyi biliyoruz ama unutma; çekirge birkaç kez sıçrar...
Litvanya’nın gururu Arvydas Novikovas sana güveniyoruz. Bir golün mutlaka var bu kazma kaleciye sahip himmetch1lere ;)
Haydi ARSLANLAR,Güneş doğudan yükselir... Bugün... Yine... Yeniden...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11’ler
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Galatasaray muhtemel 11’ler
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
TFF açıkladı: İki hakemin koronavirüs testi pozitif
İki hakemin koronavirüs testi pozitif
Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta? Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Dev maçın hakemi belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.