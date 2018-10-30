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Erzurumspor, Keçiörengücü'ne yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 30.10.2018 20:22 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

Erzurumspor, Keçiörengücü'ne yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi!

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 2 KEÇİÖRENGÜCÜ

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ali Şansalan, Ata Yıldırım, Murat Şener

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Arsen (Dk. 66 Muammer Atalay), Acka, Trtovac, Kone, Muhammed Emin Polat (Dk. 120 Muhammed Furkan Özhan), Tshabalala, Osman Şahin, Thy
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar Memişoğullarından, Batuhan Süer, Burak Aydın, Osman Keçelioğlu, Hakan Çevik, Yücel Yıldırım (Dk. 90+5 Uğur Utlu), Ziya Şakar, Alperen Pak, Hakkı Yıldız (Dk. 90+5 Devrim Taşkaya), Abdurrahman Kuyucu (Dk.115 Abdulkadir Korkut) , Uğurcan Bekçi (Dk. 70 Sefer Sever)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Arsen, Dk. 16 Kone, Dk. 28 Acka, Dk. 108 Muhammed Emin Polat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 21 Yücel Yıldırım, Dk. 44 Osman Keçelioğlu (Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Trtovac (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
GOLLER: Dk. 60 Osman Şahin, Dk. 120+2 Kone (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 66 Batuhan Süer, Dk.118 Osman Keçelioğlu (Keçiörengücü)

Keçiörengücü, Hakan Çevik, Abdulkadir Korkut, Alperen Pak, Uğur Utlu ve Ziya Şakar ile penaltılarının tamamını gole çevirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise Kone, Thy, Hakan Arslan ve Acka rakip ağları havalandırırken, Tshabalala penaltıdan faydalanamadı.

TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda eleyerek önemli bir başarı elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurumspor-Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası

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