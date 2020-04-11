Erzurumspor’un efsanelerinden Yalçın Songün hayatını kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da uzun yıllar forma giyen Yalçın Songün, böbrek rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllardır tedavi görüyordu. Songün, önceki gün beyin kanaması geçirerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan ve beyin ameliyatı gerçekleştirilen Songün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Songün’ün cenazesi yarın kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.
Erzurumspor’da efsane futbolcu için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Başımız sağolsun. Efsane Erzurumspor’umuzun formasını terletmiş değerli büyüğümüz Yalçın Songün, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayata gözlerini yumdu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Erzurumspor camiamıza baş sağlığı diliyoruz."
(İHA)
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