Erzurumspor’un tek umudu Fenerbahçe

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılan BB Erzurumspor’da artık tek umut evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı...
Ligin alt kısmında 32. hafta maçlarında Göztepe evinde Sivasspor ile 3-3 berabere kalarak puanını 34’e yükseltti ve haftayı 15. sırada tamamladı. Bir diğer küme düşme hattında yer alan takım Bursaspor deplasmanda Anlalyaspor’u 1-0 yenerek puanını 33 yaptı ve 16. sıraya yükseldi. BB Erzurumspor ise Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 3-1’lik mağlubiyet sonrası 32 puanda kalarak 17. sıraya geriledi.
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