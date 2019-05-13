Erzurumspor’un tek umudu Fenerbahçe

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılan BB Erzurumspor’da artık tek umut evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı...

Ligin alt kısmında 32. hafta maçlarında Göztepe evinde Sivasspor ile 3-3 berabere kalarak puanını 34’e yükseltti ve haftayı 15. sırada tamamladı. Bir diğer küme düşme hattında yer alan takım Bursaspor deplasmanda Anlalyaspor’u 1-0 yenerek puanını 33 yaptı ve 16. sıraya yükseldi. BB Erzurumspor ise Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 3-1’lik mağlubiyet sonrası 32 puanda kalarak 17. sıraya geriledi.

