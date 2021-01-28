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Erzurumspor'da sakat futbolcuların durumu

28.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Yeni transferlerden Elba Rashani'nin kasık bölgesindeki yırtık sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transferlerden Elba Rashani'nin iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüp doktoru Selçuk Gül, futbolcular Elba Rashani ve Gabriel Obertan'ın sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Gül, devre arası transferlerinden Elba Rashani'nin dünkü antrenmanda sakatlandığını ve yapılan kontrollerinde futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını kaydetti. Kosovalı futbolcunun kasık bölgesindeki yırtık sebebiyle tedavi gördüğü ifade edildi.

Doktor Gül, Süper Ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında tendon yırtığı tespit edilen Obertan'ın ise 2 haftadır takımdan ayrı olduğunu ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini bildirdi.

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