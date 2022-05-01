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Erzurumspor'dan, şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a tebrik mesajı

01.05.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumspor'dan, şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a tebrik mesajı

Spor Toto 1. Lig ekibinden Büyüksehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u yayınladığı mesajla tebrik etti.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Kulübü'nü, şehrini ve taraftarlarını kutluyoruz. 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor." ifadelerine yer verildi.

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