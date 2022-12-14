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Erzurum'un "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak seçilmesi sevinçle karşılandı

14.12.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişmeyi açıklaması üzerine yöre halkı, sosyal medya hesaplarından sevinçlerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Özbekistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda Erzurum'un, "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak seçilmesi kentte sevinçle karşılandı.

Tarihi eserleri, mistik dokusu, inanç turizminde yetiştirdiği alimleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Erzurum, kış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak gösteriliyor.

Atlama kuleleri, buz pateni, buz hokeyi, curling salonlarının yanı sıra dünyaca ünlü Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerine sahip olan şehir, bugüne kadar uluslararası birçok organizasyonu başarıyla tamamladı.

Özbekistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda kentin "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak seçilmesi, Erzurumluları sevindirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişmeyi açıklaması üzerine yöre halkı, sosyal medya hesaplarından sevinçlerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanımız, gözbebeğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür ediyorum. 2025'te olimpiyat kenti Erzurum, en seçkin turizm şehirleri arasında yer alacak. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yapılan bazı sosyal medya paylaşımları şöyle:

"Erzurum’umuza 2025 Turizm Başkenti unvanının kazandırılmasında katkısı olan, her kim varsa hepsine minnettarız, teşekkür ediyoruz."

"İslam mülkünün kilidi, Türk dünyasının en muhkem kalesi ve Anadolu'nun kapısı olan, tarihi, kültürü ve sıcak kanlı insanlarıyla öne çıkan kadim şehrimiz Erzurum, Türk dünyasının kültür ve turizm merkezi olmayı en çok hak eden yeridir. Sayın Bakanımıza müteşekkiriz."

"Olimpiyat şehri Erzurum, 2025 yılı turizm başkenti seçildi. '25' ayrıntısı da çok hoş denk geldi. Şehrimize hayırlı olsun. Erzurum'umuza 2025 EİT Turizm Başkenti unvanının kazandırılmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz."

"Erzurum'a selam olsun. Dadaşlar'a her şey yakışır"

"Hayırlı olsun Erzurum'a, her şeyin en iyisi yakışır"

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