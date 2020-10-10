Erzurum’un 8 aylık dış ticaret payı açıklandı

Erzurum’un 8 aylık ölçütte bölgesel ihracat değeri payı yüzde 2.84, ithalat değeri payı yüzde 8,67, toplam dış ticaret payı yüzde 4.97 olarak gerçekleşti. İl Doğu Anadolu Bölgesi illeri ihracat sıralamasında 6, ithalat değeri sıralamasında ise 4’üncü sırada yer aldı.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu yılın Ocak - Ağustos ayları arasında Erzurum’dan 14,0 milyon dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 26,6 milyon dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 106,4 milyon dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 492,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bölgesel İhracat Değişim Oranları Ve Erzurum

Erzurum’dan yapılan ihracat 2019 yılına göre yüzde 0,6 oranında düşüşle 14,1 milyon dolardan 14,0 milyon dolara inerken, KUDAKA Bölgesinde yüzde 7,29’luk artışla 24,8 milyon dolardan 26,6 milyon dolara, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 13,11’lik artışla 94.1 milyon dolardan 106,4 milyon dolara, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 3,3’lük artışla 477,0 milyon dolardan 492,8 milyon dolara yükseldi.

Erzurum’un 8 Aylık Bölgesel İhracat Payları

Ticaret Bakanlığı verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un 8 aylık ölçütte ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 52,56, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 13,17, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 2,84olarak gerçekleşti.

Bölgesel İthalat Değerleri Ve Erzurum

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu yılın Ocak - Ağustos ayları arasında Erzurum’dan 24,7 milyon dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 25,5 milyon dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 85,3 milyon dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 284.9 milyon dolar tutarında ithalat yapıldı.

Bölgesel İthalat Değeri Değişimi Ve Erzurum

Erzurum’dan yapılan ithalat 2019 yılına göre yüzde 8,1’lik artışla 22,8 milyon dolardan 24,7 milyon dolara, KUDAKA Bölgesinde yüzde 6,46’lık artışla 24,0 milyon dolardan 25,5 milyon dolara yükseldi. Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ise ithalat yüzde 18,8’lik düşüşle 105,1 milyon dolardan 85,3 milyon dolara, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 13,84’lük düşüşle 330,7 milyon dolardan 284,9 milyon dolara indi.

Erzurum’un 8 Aylık İthalat Payı

Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un 8 aylık ölçütte ithalat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 96,62, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 28,96, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 8,67 olarak gerçekleşti.

Bölgesel Dış Ticaret Değerleri Ve Erzurum

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ihracat ve ithalat toplamı olarak, bu yılın Ocak - Ağustos ayları arasında Erzurum’dan 38,7 milyon dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 52,2 milyon dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 191,7 milyon dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 777,8 milyon dolar tutarında dış ticaret kaydedildi.

Bölgesel Dış Ticaret Değeri Değişimi Ve Erzurum

Erzurum’dan kaydedilen dış ticaret değeri 2019 yılına göre yüzde 4,46’lık artışla 36,9 milyon dolardan 38,7 milyon dolara, KUDAKA Bölgesinde yüzde 6,88’lik artışla 48,8 milyon dolardan 52 milyon dolara yükseldi. Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ise dış ticaret değeri yüzde 3,76’lık düşüşle 199,2 milyon dolardan 191,7 milyon dolara, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 9,32’lik düşüşle 857,8 milyon dolardan 777,8 milyon dolara indi.

Erzurum’un 8 Aylık Dış Ticaret Payı

Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un 8 aylık ölçütte dış ticaret değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 74,13, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 20,19, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 4,97 olarak hesaplandı.

Bölge İlleri 8 Aylık İhracat Değeri Dağılımı

8 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, Bölge illeri olan Erzurum, Malatya, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Elazığ ve Van illerinden yapılan ihracat değeri düştü; Muş, Kars, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır ve Ağrı illerinden yapılan ihracat değeri ise artış gösterdi. Dönemde Ağrı’dan 22,9 milyon, Bingöl’den 1,0 milyon, Bitlis’ten 2.9 milyon, Elazığ’dan 85,5 milyon, Erzurum’dan 14,0 milyon, Hakkari’den 21,0 milyon, Kars’tan 854 bin, Malatya’dan 165,9 milyon, Muş’tan 93,7 milyon, Tunceli’den 115 bin, Van’dan 16,0 milyon, Ardahan’dan 2,2 milyon, Iğdır’dan 53,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bölge İlleri 8 Aylık İthalat Değeri Dağılımı

8 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, Bölge illeri olan Iğdır, Bitlis, Ağrı, Erzincan, Hakkari, Kars, Tunceli ve Van illerinden yapılan ithalat değeri düştü; Ardahan, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Erzurum’dan yapılan ihracat değeri ise artış gösterdi. Dönemde Ağrı’dan 49,2 milyon, Bingöl’den 580 bin, Bitlis’ten 938 bin, Elazığ’dan 19,7 milyon, Erzincan’dan 844 bin, Erzurum’dan 24,7 milyon, Hakkari’den 12,9 milyon, Kars’tan 587 bin, Malatya’dan 78,3 milyon, Muş’tan 73,9 milyon, Tunceli’den 94 bin, Van’dan 13,0 milyon, Ardahan’dan 149 bin, Iğdır’dan 9,8 milyon dolarlık ithalat kaydedildi.

Erzurum İthalatta 54’üncü Sırada

Erzurum Türkiye illeri ithalat değeri sıralamasında 54’üncüı sırada yer aldı. İthalat değerinin en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Bursa, Gaziantep, Hatay, Çorum, Mersin, Sakarya, Manisa, Adana, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Kayseri, Antalya, Kahramanmaraş, Konya, Eskişehir, Samsun, Yalova, Karabük, Osmaniye, Balıkesir, Mardin, Muğla, Kırşehir, Şanlıurfa, Aydın, Uşak, Bolu, Kırklareli, Düzce, Çankırı, Kastamonu, Edirne, Malatya, Muş, Trabzon, Karaman, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Kütahya, Çanakkale, Ağrı, Adıyaman, Niğde, Şırnak, Bilecik, Aksaray, Isparta, Rize, Erzurum, Sivas olarak sıralandı

İller İhracat Sıralaması

8 aylık süreçte iller ihracat değeri bazında; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Gaziantep, Kocaeli, Sakarya, Mersin, Denizli, Hatay,, Kayseri, Manisa, Konya, Antalya, Tekirdağ, Adana, Trabzon, Eskişehir, Mardin, Kahramanmaraş, Çorum, Aydın, Samsun, Balıkesir, Muğla, Şırnak, Zonguldak, Yalova, Karabük, Afyonkarahisar, Kastamonu, Malatya, Karaman, Düzce, Çankırı, Kütahya, Uşak, Ordu, Giresun, Diyarbakır, Isparta, Kırşehir, Osmaniye, Kırklareli, Burdur, Muş, Şanlıurfa, Çanakkale, Rize, Elazığ, Bilecik, Bolu, Aksaray, Sivas, Adıyaman, Amasya, Iğdır, Siirt, Edirne, Artvin, Niğde, Kilis, Nevşehir, Gümüşhane, Ağrı, Hakkari, Sinop, Bartın, Tokat, Van, Batman, Erzurum olarak sıralandı.

