Erzurum'un demir tatlısı ve karnavas bezi coğrafi işaret aldı

Erzurum'un demir tatlısı ile karnavas bezine, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yöresel lezzetlerden demir tatlısı için Erzurum Ticaret Borsası, kimyasal kullanılmadan üretilen karnavas bezi için Olur Kaymakamlığı tescil başvurusunda bulundu.

Yapılan girişim ve incelemelerin ardından, demir tatlısı ile karnavas bezi coğrafi işaretle tescillendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kentte bulunan ürünlerin tescili için büyük emek harcayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Olur Kaymakamlığı ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Coğrafi işaretin hem kentin tanıtımında hem de ürün pazarlamasında oldukça önemli rol aldığını aktaran Almaz, "Şu an ilimiz tescilli ürün sayısıyla 13. sırada yer almaktadır. Ticaret Borsamızın yoğun cabası ve müracaatlarıyla yaklaşık 50 ürünümüz daha tescil ve inceleme sürecindedir. Yakın zamanda bu ürünlerimiz de sırasıyla tescil alıp ilimizi tanıtım ve pazarlama anlamında ilk sıralara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

