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"Erzurum'un misafir uçağı" 9 yıldır havalimanından alınmayı bekliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 10.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde Gürcistan'dan Erzurum Havalimanı'na yardım malzemesi getiren SKY Georgia Airlines firmasına ait uçak, aprondaki kazada kokpitinde oluşan hasar nedeniyle 9 yıldır gerekli onarımın yapılmasını bekliyor - Yardım amaçlı geldiği için konaklama ücreti alınmayan uçağın işletmecisi, normal prosedür uygulansaydı şu ana kadarki süreçte 1 milyon 228 bin 590 avro park ücreti ödeyecekti

YUNUS OKUR - Van'da 9 yıl önce meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için havalanamayan SKY Georgia Airlines firmasına ait uçak, 2011 yılından bu yana Erzurum Havalimanı'nda ilgili firma ve Gürcü yetkililerce alınmayı bekliyor.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin ardından pek çok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan "hava köprüsü" kuruldu.

Erzurum Havalimanı'na çok sayıda ülkeden uçaklarla gönderilen çeşitli yardım malzemeleri, buradan da kara yoluyla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Bu süreçte Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.

- Uçağı almak için hiçbir girişimde bulunmadılar

Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi.

Erzurum Havalimanı'nda 9 yıl önce parka çekildiği noktada halen bekleyişini sürdüren ve hasarı onarılmayan, kokpit bölümünün üzeri örtülen uçakla ilgili bu sürede yapılan tüm yazışmalardan uçağın sigorta şirketiyle yaşanan sorunlar nedeniyle sonuç alınamadı.

Söz konusu uçağın alınması için Gürcü tarafının uzun süredir herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

- Yardım uçağı olmasaydı 1 milyon avronun üzerinde park ücreti alınacaktı

Yardım amaçlı geldiği için konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, halen ilgili firma ve Gürcülerce alınmayı bekliyor.

Uçak, Erzurum Havalimanı'na deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olmasaydı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işletmecisine uçağın ağırlığı dikkate alınarak ton başına günlük 2,2 avro konaklama ücreti fatura edilecekti.

"Ilyushing Il-76TD" tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu göz önüne alındığında uçağın günlük konaklama ücreti 374 avroya, yıllık ise 136 bin 510 avroya karşılık gelecekti.

Uçağın, yaklaşık 9 yıldır havalimanında konakladığı dikkate alındığında işletmecisine konaklama maliyeti 1 milyon 228 bin 590 avro olacaktı.

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