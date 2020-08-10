"Erzurum'un misafir uçağı" 9 yıldır havalimanından alınmayı bekliyor

YUNUS OKUR - Van'da 9 yıl önce meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için havalanamayan SKY Georgia Airlines firmasına ait uçak, 2011 yılından bu yana Erzurum Havalimanı'nda ilgili firma ve Gürcü yetkililerce alınmayı bekliyor.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin ardından pek çok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan "hava köprüsü" kuruldu.

Erzurum Havalimanı'na çok sayıda ülkeden uçaklarla gönderilen çeşitli yardım malzemeleri, buradan da kara yoluyla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Bu süreçte Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.

- Uçağı almak için hiçbir girişimde bulunmadılar