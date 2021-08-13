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Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü

13.08.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel nedeniyle trafiğe kapanan Oltu-Erzurum kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

ERZURUM (AA) – Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Oltu-Erzurum kara yolunda öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağışla meydana gelen sel ve çamur nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun trafiğe açılması için kara yolları ve belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Oltu Kaymakamı Umut Pazarcı da yolun trafiğe kapandığı bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Öte yandan yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Oltu Çayı ile Güzelsu Mahallesi'ndeki çayın debisi yükseldi.

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