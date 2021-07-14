YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eş-Şark Forum "Genç Liderler için Kapasite Geliştirme Projesi" kapanış töreni yapıldı

Eş-Şark Forum "Genç Liderler için Kapasite Geliştirme Projesi" kapanış töreni yapıldı

14.07.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer: - "Burada yapmaya çalıştığımız şey geniş vizyonlu bir gelecek tasarlamak ve bunu gençlerle paylaşmaktır"

İSTANBUL (AA) - Eş-Şark Forumu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen "Genç Liderler için Kapasite Geliştirme Projesi" kapanış töreni gerçekleştirildi.

Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, 13 ülkeden 7 bin üyesi olan Forum'un İstanbul'da düzenlenen programın 25 ülkeden 40 kişinin katılımıyla gerçekleştiğini, etkinliğin gençler arasında iletişimin sağlanmasına büyük katkı sağladığını anlattı.

Hanfer, "Burada yapmaya çalıştığımız şey geniş vizyonlu bir gelecek tasarlamak ve bunu gençlerle paylaşmaktır. Eş-Şark Forumu'nu hayata geçirdiğimizde bize 'Gençlere doğru yolu öğretin ve gelecek için liderler yetiştirin, böyle bir müfredat açın.' dediler. Bu da bir yol elbette. Ulaşmak istediğimiz hedefler hayaller var ama en önemlisi bu hedefe gidecek yolu öğrenmek, tasarlamak. Biz bunu öğrendiğimizde hedefler kendiliğinden gerçekleşir." dedi.

Gençlerin hedeflerine giden yolda en büyük desteklerinin kurdukları arkadaşlıklar ve insan bağlantıları olduğunu ifade eden Hanfer, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınında insanların sosyalleşmenin ne anlama geldiğini çok iyi anladığını dile getirdi.

- "Biz gençler için şansız"

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Yükseköğretim Koordinatörü Dr. Kemal Başçı ise AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra Avrupa ile entegrasyon sürecinin hızlandığını ve Ulusal Ajansın da 2004'te bu amaçla kurulduğunu belirtti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başcı şunları söyledi:

"Gençler birbirleriyle tanışıp eğitim, spor, sanat konularında yapacakları projelerle birbirlerini desteklemeliler. Gençler yapacakları her çalışma ile hem daha iyi bir toplum hem daha iyi bir ülke hem de dünya barışına katkı sağlayacaklardır. Ajans olarak dünyanın her yerinden gelen gençlere kapımız açık. Gençlere destek vermek, güçlendirmek noktasında her tür desteği vermeye hazırız." dedi.

TİKA STK Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da Eş-Şark Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

TİKA'nın faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaşan Alımcı, Eş-Şark ile 2016'dan beri iş birliği yaptıklarını söyledi.

Forum kapsamında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki sorunlarla yakından ilgilendiklerini belirten Alımcı bu bölgelerdeki değişime öncülük etme amaçlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldıTemizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
TİKA

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:37
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.