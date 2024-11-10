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Esas Oğlan'ın fragmanı erotik bulundu, yasaklandı! Hadise'den sonra Seda Bakan da isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.11.2024 08:33
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Seda Bakan ile birlikte rol aldığı Esas Oğlan dizisinin fragmanı tiktok’ta yasaklanan Hadise açıklama yaparak isyan etmişti. Jartiyerli halleriyle dikkat çeken Seda Bakan da sessiz kalmadı.

Esas Oğlan'ın fragmanı erotik bulundu, yasaklandı! Hadise'den sonra Seda Bakan da isyan etti

Hadise ile Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan'ın fragmanı müstehcen bulundu ve TikTok'ta yasaklandı. Hadise fragmanın sosyal medya platformunda yasaklanmasına tepki göstererek şunlaru söyledi:

“Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin “erotik” bulunarak yasaklanmasından, “Sıfır Tolerans” klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor! Şimdi yeni dizimiz Esas Oğlan’ın fragmanı TikTok’ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu?"

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"Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" diyen Hadise'den sonra Seda Bakan da sessiz kalmadı.

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"AHLAK BEKÇİLİĞİ..."

"Bu açıklamayı yapmak bile çok üzücü" diyen Seda Bakan paylaşımında "Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilirler" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan
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