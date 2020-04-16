YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESBALDER’den internet üzerinden ’fotoğraf yarışması’

ESBALDER’den internet üzerinden ’fotoğraf yarışması’

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından ülke genelinde internet üzerinden fotoğraf yarışması düzenlendi.ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ’fotoğraf yarışması’ ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Koronavirüs (Kovit-19) belasının tüm ülkemizi sardığı şu günlerde; arkadaşlarımıza büyük bir motivasyon olması ve arzu ettiğimiz biraz olsun güzel günlerin yakın olduğunu hatırlatmak için, internet üzerinden arşivleri karıştıralım diyerek bir ’fotoğraf yarışması’ düzenledik.

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından ülke genelinde internet üzerinden fotoğraf yarışması düzenlendi.
ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ’fotoğraf yarışması’ ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Koronavirüs (Kovit-19) belasının tüm ülkemizi sardığı şu günlerde; arkadaşlarımıza büyük bir motivasyon olması ve arzu ettiğimiz biraz olsun güzel günlerin yakın olduğunu hatırlatmak için, internet üzerinden arşivleri karıştıralım diyerek bir ’fotoğraf yarışması’ düzenledik. Yurdun birçok yerinden dostlarımız, 124 fotoğrafla katılım sağladılar. En çok beğeni alan on fotoğrafın içinden, 5 fotoğraf dereceye girdi. Sakarya’dan fotoğraf yarışmasına katılan Taha Tarhan 1’nci olurken, Mehmet Akyüz 2’nci, Cihan Oktar 3’ncü oldular. En çok beğeni alan Adem Tanak, jüri mansiyon özel ödülüne de Abdül Kadir Öztürk dereceye girdiler. Yarışmamıza katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Ödül alanlar; ödüllerini kendilerine ulaştırmamız için, bizlerle irtibata geçmelerini rica ederiz. Fotoğraf yarışması ile, biraz olsun anıları tazeledik. Ne mutlu bizlere ‘Evde kalın, sağlıklı kalın’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:12
Öğle
13:03
İkindi
16:45
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Gerek Eczanesi
Tepebasi
Kerman Eczanesi
Odunpazari
Sena Eczanesi
Tepebasi
Yıldız Eczanesi
Odunpazari
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.