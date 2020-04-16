ESBALDER’den internet üzerinden ’fotoğraf yarışması’

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından ülke genelinde internet üzerinden fotoğraf yarışması düzenlendi.

ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ’fotoğraf yarışması’ ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Koronavirüs (Kovit-19) belasının tüm ülkemizi sardığı şu günlerde; arkadaşlarımıza büyük bir motivasyon olması ve arzu ettiğimiz biraz olsun güzel günlerin yakın olduğunu hatırlatmak için, internet üzerinden arşivleri karıştıralım diyerek bir ’fotoğraf yarışması’ düzenledik. Yurdun birçok yerinden dostlarımız, 124 fotoğrafla katılım sağladılar. En çok beğeni alan on fotoğrafın içinden, 5 fotoğraf dereceye girdi. Sakarya’dan fotoğraf yarışmasına katılan Taha Tarhan 1’nci olurken, Mehmet Akyüz 2’nci, Cihan Oktar 3’ncü oldular. En çok beğeni alan Adem Tanak, jüri mansiyon özel ödülüne de Abdül Kadir Öztürk dereceye girdiler. Yarışmamıza katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Ödül alanlar; ödüllerini kendilerine ulaştırmamız için, bizlerle irtibata geçmelerini rica ederiz. Fotoğraf yarışması ile, biraz olsun anıları tazeledik. Ne mutlu bizlere ‘Evde kalın, sağlıklı kalın’’ dedi.

