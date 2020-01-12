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  4. Esed rejiminin bombaları yatağa mahkum etti

Esed rejiminin bombaları yatağa mahkum etti

HATAY HABERLERİ  | 12.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarından atılan bombaların evine düşmesi sonucu yaralanan Ahmet Seyid'in hayatı, omuriliğine isabet eden şarapnel parçalarıyla altüst oldu - Eşi ve çocuklarını İdlib'de bırakıp Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Seyid, kendisine uzatılacak yardım eliyle tedavi olup tekrar ailesine kavuşacağı günleri bekliyor

CEM GENCO - Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarından atılan bombaların evine düşmesi sonucu yaralanan Ahmet Seyid, omuriliğine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle felç geçirip yatağa mahkum oldu.

İdlib'de geçen yıl düzenlenen saldırıda anne ve babasını kaybeden, kendisi de yaralanan ve felç kalan Seyid, vücudunun çeşitli yerlerindeki 3 şarapnel parçasıyla yaşama tutunmaya çalıştı.

Seyid, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarını sürdürdüğü Maaret El Numan bölgesinden yaklaşık 5 ay önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

İlçede, hayırseverlerin açtığı bakımevine yerleştirilen Seyid, tedavi olup ülkesinde bıraktığı eşi ve çocuklarının yanına döneceği günü bekliyor.

- "Hayatta kaldığıma şükrediyorum"

Suriye'de esnaf olan Ahmet Seyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının atılan bomba yüzünden karardığını söyledi.

İdlib'de hayatlarına güç de olsa devam ettiklerini belirten Ahmet Seyid, ''İdlib'de savaş olsa da hayatımıza devam ediyorduk. Rejim tarafından atılan varil bombası evimizi darmadağın etti. O saldırıda anne ve babamı da kaybettim.'' dedi.

Eşi ve çocuklarının, saldırı sırasında başka bir yerde olduğu için zarar görmediğini anlatan Seyid, şöyle konuştu:

''Hayatta kaldığıma şükrediyorum. Kendime geldiğimde hastane odasındaydım ve vücudumun hiçbir yanını hissetmiyordum. Suriye'de doktorlar omuriliğime saplanan 3 şarapnel parçasının olduğunu ve bunların hayati tehlike nedeniyle çıkarılmadığını, çok titiz bir ameliyat gerektiğini söylediler.''

Seyid, ailesinin İdlib'de kaldığını ve tedavisinin gerçekleşmesi için Reyhanlı'ya geldiğini ifade etti.

Hayırseverlerin temin ettiği barınma evinde kaldığını dile getiren Seyid, şunları kaydetti:

"Gece sinir kasılmaları yaşadığım için hem kendim hem de diğer insanların uykusunun kaçmasına neden oluyorum. İnşallah acılarım diner, bana uzanacak yardım elini bekliyorum. Hatay'da gittiğim hastanelerde benimle yakından ilgilendiler ve bunun için çok teşekkür ediyorum. Omuriliğe gelen şarapnel parçalarının burada çıkarılmasının mümkün olmadığı söylendi. Ameliyat için daha kapsamlı bir hastanede ameliyat olmam gerekiyor, bunun için yardım bekliyorum."

- ''Burada evlatlarımın fotoğraflarıyla avunuyorum''

Eşi ve iki çocuğunun İdlib'deki saldırı bölgesinde kaldığını anlatan Ahmet Seyid, şunları kaydetti:

"Onların hayatlarından da endişe ediyorum. Uzun zaman oldu onlardan uzağım ve hiçbir şekilde irtibat kuramıyorum. Eşimin ve evlatlarım 7 yaşındaki Muhammed ile 10 yaşındaki Rimas'ımın hasreti acımı ikiye katlıyor. Onlara ve sağlığıma kavuşmak istiyorum. Burada evlatlarımın fotoğraflarıyla avunuyorum."

Seyid, eski günlerine dönmeyi ve çocuklarıyla oyun oynamayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Seyid Felç İdlib Saldırı şarapnel

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