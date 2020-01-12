Esed rejiminin bombaları yatağa mahkum etti

İdlib'de hayatlarına güç de olsa devam ettiklerini belirten Ahmet Seyid, ''İdlib'de savaş olsa da hayatımıza devam ediyorduk. Rejim tarafından atılan varil bombası evimizi darmadağın etti. O saldırıda anne ve babamı da kaybettim.'' dedi.

İdlib'de geçen yıl düzenlenen saldırıda anne ve babasını kaybeden, kendisi de yaralanan ve felç kalan Seyid, vücudunun çeşitli yerlerindeki 3 şarapnel parçasıyla yaşama tutunmaya çalıştı.

Eşi ve çocuklarının, saldırı sırasında başka bir yerde olduğu için zarar görmediğini anlatan Seyid, şöyle konuştu:

''Hayatta kaldığıma şükrediyorum. Kendime geldiğimde hastane odasındaydım ve vücudumun hiçbir yanını hissetmiyordum. Suriye'de doktorlar omuriliğime saplanan 3 şarapnel parçasının olduğunu ve bunların hayati tehlike nedeniyle çıkarılmadığını, çok titiz bir ameliyat gerektiğini söylediler.''

Seyid, ailesinin İdlib'de kaldığını ve tedavisinin gerçekleşmesi için Reyhanlı'ya geldiğini ifade etti.

Hayırseverlerin temin ettiği barınma evinde kaldığını dile getiren Seyid, şunları kaydetti:

"Gece sinir kasılmaları yaşadığım için hem kendim hem de diğer insanların uykusunun kaçmasına neden oluyorum. İnşallah acılarım diner, bana uzanacak yardım elini bekliyorum. Hatay'da gittiğim hastanelerde benimle yakından ilgilendiler ve bunun için çok teşekkür ediyorum. Omuriliğe gelen şarapnel parçalarının burada çıkarılmasının mümkün olmadığı söylendi. Ameliyat için daha kapsamlı bir hastanede ameliyat olmam gerekiyor, bunun için yardım bekliyorum."