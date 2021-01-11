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Esen, bayrak töreni coşkusuna ortak oldu

11.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’nda bayrak törenine katılarak, 81 ilde bütün okullarda uygulanan İstiklal Marşı töreni coşkusuna ortak oldu.İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni bir haftaya başlarken ve hafta tatiline girerken gerçekleştirilen bayrak töreni uzun bir aradan sonra yeniden uygulandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’nda bayrak törenine katılarak, 81 ilde bütün okullarda uygulanan İstiklal Marşı töreni coşkusuna ortak oldu.
İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni bir haftaya başlarken ve hafta tatiline girerken gerçekleştirilen bayrak töreni uzun bir aradan sonra yeniden uygulandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı ile 81 ilde bayrak ve İstiklal Marşı töreni yapıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de ilçedeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda bayrak törenine katıldı. Törende Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, Altınkum Mahalle Muhtarı Eyüp Karakaya, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Akın Özkan ve okul idarecileri de hazır bulundu.
Saatler 10.00’u gösterdiğinde Başkan Esen ve katılımcılar saygı duruşunda bulunak büyük bir coşku ile İstiklal Marşı’nı okudu. Törenden sonra kısa bir açıklama yapan Esen, cadde ve sokaklarda uzun bir aradan sonra okullardan İstiklal Marşı sesinin yükselmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Esen, “Bayrak törenimizde tek eksiğimiz çocuklarımızdı. Kısa zaman içinde hayatın normale geçmesi ve öğrencilerimizin okullara dönmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. İdarecilerimizle İstiklal Marşı’mızı okuduk. Çok güzel oldu” dedi.
Bayrak töreni uygulaması Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gürsu, Uncalı ve Toros çocuk kreşi ve gündüz bakımevlerinde de gerçekleştirildi. Minik öğrenciler büyük bir heyecanlı İstiklal Marşı’nı okudu. Kreş öğrencileri haftaya İstiklal Marşı’nı okuyarak başlamanın mutluluğunu yaşadı.

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