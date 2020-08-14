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Esen Makina Belsinspor, BAL’da

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor 2020-2021 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden ve ligi 52 puanla ikinci sırada tamamlayan Esen Makina Belsinspor pandemi nedeniyle sonlandırılan ligler sonra Türkiye Futbol Federasyonundan müjdeli haber geldi.

Esen Makina Belsinspor, BAL’da

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor 2020-2021 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.
2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden ve ligi 52 puanla ikinci sırada tamamlayan Esen Makina Belsinspor pandemi nedeniyle sonlandırılan ligler sonra Türkiye Futbol Federasyonundan müjdeli haber geldi. Mavi-Beyazlılar 2020-2021 futbol sezonunda Kayseri’yi BAL’da temsil edecek.
2011 yılında kurulan ve 2.Amatör Küme’den Birinci Amatör Küme yükselen ardından Süper Amatör Küme’ye yükselen Esen Makina Belsinspor son 4 sezondur ise Süper Amatör Küme’de mücadele ediyordu. Tarihinde ilk kez Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Esen Makina Belsinspor, Türkiye Futbol Federasyonun bugün açıkladığı kararlar sonrasında harekete geçerek çalışmalara başladı.

Esen Makina Belsinspor, BAL’da

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