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Esenboğa Havalimanı'nda yiyecek ve içecek hizmetlerine hijyen önlemi

ANKARA HABERLERİ  | 24.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Esenboğa Havalimanı'nda yiyecek ve içecek hizmetlerine hijyen önlemi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yiyecek içecek işletmeciliği yapan BTA, aldığı hijyen önlemleriyle yeni dönemdeki hizmetlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BTA restoranlarında günlük temizlik ve dezenfeksiyon gerçekleştirilirken, masa, sandalye gibi sık dokunulan noktalar her misafirden sonra dezenfekte edilecek.

Masa ve sandalyelerin arası gerekli mesafe kurallarına uygun olarak yeniden planlandı. Tuz, baharat ve soslar artık misafirlere tek kullanımlık olarak sunulacak. Tabakta sunulan yiyecekler masaya üzeri kapalı şekilde taşınacak. Menüler de geri dönüştürülebilir ve tek kullanımlık hazırlanırken, dileyen misafirler telefonlarından QR kod okutarak menü içeriğini görebilecek ve siparişini verip ödemesini yapabilecek.

Şirket çalışanlarının sağlığı günlük olarak takip edilirken ürünler hijyenik koşullarda ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak üretiliyor.

Restoranlarda, kasiyer ve misafir arasındaki mesafeyi gözetebilmek için şeffaf separatörler ile temas engellendi, temassız ödeme seçeneklerini artırıldı. Her bir aşamada bilgilendirme ve yönlendirme uyarıları hazırlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ankara Esenboğa Havalimanı BTA Yiyecek İçecek Müdürü Şenol Güner de yiyecek içecek sektörünün her zaman hijyeni odağına aldığını belirterek, "Tedarik zinciri, mal kabul, fabrika, üretim alanları, depo, mutfak gibi operasyonlarımızın tamamında hijyen önlemleri alıyoruz. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi misafirlerimizin konforu, kendilerini güvende hissetmeleri ve sağlığı." ifadelerini kullandı.

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