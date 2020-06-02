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Esendere Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz servis

HAKKARİ HABERLERİ  | 02.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, YKS için il merkezi ve Van’a gidecek öğrencilere ücretsiz servis tahsis edeceklerini söyledi.Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere servis tahsis edeceklerini belirterek, “27-28 Haziran’da Türkiye genelinde yapılacak YKS’ye katılacak bütün öğrencilere öncelikle başarılar diliyorum.

Esendere Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz servis

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, YKS için il merkezi ve Van’a gidecek öğrencilere ücretsiz servis tahsis edeceklerini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere servis tahsis edeceklerini belirterek, “27-28 Haziran’da Türkiye genelinde yapılacak YKS’ye katılacak bütün öğrencilere öncelikle başarılar diliyorum. Bilindiği üzere YKS 81 il merkezinde ve Türkiye’nin bazı büyük ilçelerde yapılacaktır. Ne yazık ki Yüksekova’mızın nüfusu 120 bin olduğu halde bu sınav yapılmamaktadır. Bu da bölgemizde mezun olan öğrencileri ciddi anlamda mağdur etmektedir. Çünkü bize en yakın yer Hakkari il merkezi ve Van’dır. Öğrencilerimiz bu iki yerde özellikle sınava girmektedir. Bu salgın sürecinde öğrencilerimizin mağdur olmaması hususunda belediye olarak Esendere beldesinden Güllüce köyüne kadar buradaki bütün öğrencilerin Hakkari ve Van merkezine ücretsiz olarak götürüp getireceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğrencilerimizin yanında olacağız. Onları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz” dedi.
Sınavların Yüksekova’da yapılmasını da talep eden Büyüksu, “Öğrencilerimizin daha fazla mağdur edilmemesi için sınavlar Yüksekova’da yapılsın. Yüksekova ile Hakkari arası 70 kilometre iken Esendere-Van arası 234 kilometredir. Şemdinli ve Derecik ilçeleriyle Van arası yaklaşık 350 kilometredir. Bu öğrencilerimiz zaten oralara gidene kadar yoruluyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Dolayısıyla bu sınava konsantre olamıyorlar. Onun için büyüklerimizden, yöneticilerimizden özellikle sınav merkezlerin Yüksekova’da yapılmasını istiyoruz. Bunun için dileklerimizi arz ediyoruz. Biz belediye içerisinde bir tane irtibat bürosu kuracağız. Bu konuda iki personelimizi görevlendireceğiz. Öğrencilerin bilgilerini alacağız. Tüm başvuruları aldıktan sonra servislerimizi tahsis edeceğiz. Piyasada kiralamak suretiyle servisler kiralayacağız ve onları istedikler yerlere bırakacağız. İsterseler aileleri ile beraber Van ve Hakkari’ye götürüp getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Esendere Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz servis

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İkindi
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Akşam
19:28
Yatsı
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Hakkari Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Yağmur Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
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