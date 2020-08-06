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Esenler Belediye Başkanı Göksu’dan Kılınç’a ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.08.2020 17:34 | Son Güncelleme

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Adıyaman temasları çerçevesinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.Aslen Adıyaman Gölbaşılı olan İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a geldi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Adıyaman temasları çerçevesinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.
Aslen Adıyaman Gölbaşılı olan İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a geldi. Adıyaman temasları kapsamında Adıyaman Belediyesi’ni de ziyaret eden Göksu, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir süre sohbet etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ile Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve partililer eşlik etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın kapıda karşıladığı Esenler Belediye Başkanı Göksu, kendi memleketinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Esenler Belediye Başkanımız, hemşerimiz Mehmet Tevfik Göksu beyefendiye ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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