YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler’de 500 bin liralık motosikleti çalan hırsızlar kamerada

Esenler’de 500 bin liralık motosikleti çalan hırsızlar kamerada

10.08.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de 3 hırsızın yaklaşık 500 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler’de 21 gün önce sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen kimliği belirsiz 3 kişi, piyasa değeri 500 bin lira olan motosikletin kilidini kesip, daha sonra binerek kaçmaya başladı. Motosiklette bulunan alarm sistemi devreye girince evinin camından bakan sahibi Ozan Göktaş, hırsızları yakalamak için peşlerinden koştu. Ancak hızla giden hırsızlara yetişemeyen Göktaş, polisi aradı. Ekipler olay yerindeki çalışmalarının ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.
Motosiklet sahibi Ozan Göktaş, “Benim motorumdu, buraya bağlamıştım. Hani alarm da kurulu bir şekildeydi. Mehmet amca burada güvenlik. Bir baktım motorun alarmı çalıyor. Camdan baktım benim motoruma biniyorlar, motorumu çalmaya çalışıyorlar. Hemen bağırdım ama binmişlerdi. Şu sokağın başından iki tane motosikletli orada bekliyor, birisi benim motoruma biniyor. 500 metre falan koşmama rağmen yetişemedim. Göremedim hiçbir şekilde. Polis ekipleri geldi, olayı anlattım. Sonra onlar da gidip karakola şikayette bulunmamı söyledi. Oraya gittik, başvuruda bulunduk. Her şeyi yaptık. Yani hiç dönüş olmadı. Ben ümidimi gerçekten kaybettim. Daha 13 taksiti vardı. Aylık ödediğim taksiti 25 bin lira neredeyse. Hani motor gerçekten çok pahalı, şu andaki piyasası 450-500 bin falan. Hırsızların yakalanmasını istiyorum" dedi.

Motosiklet sahibinin babası Yusuf Göktaş ise, “Gece cumayı cumartesiye bağlayan gece, 21 gün oldu. Burada motorumuz bağlı halde duruyordu. Büyük motor. Gece 3 kişi geliyor, buradan motorumuzu kesip götürüyorlar. Arkasından yetişemiyoruz. Burada kamera kayıtlarımız var. Hiçbir haber yok şimdiye kadar. Allah rızası için bize yardımcı olun. Çocuklarım sabahın 6’sında kalkıp işe gidiyorlar. Kuyu kazarak kazanılıyor bu para. Milletin malı bu kadar ucuz değil. Lütfen bu hırsızlara bir çare bulun. Adalet istiyorum. Motorumuzdan hiçbir haber yok. Kendi işimize bakan insanlarız. Helal kazanan insanlarız. Haram yok bizim paramızda. Yatıp kalkıp beddua ediyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölüKuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü
Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyonKars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescilArapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil
Anahtar Kelimeler:
Esenler

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ağustos Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:18
Yatsı
21:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Perşembe

Özkul eczanesi
Fatih
Emel eczanesi
Sultangazi
Huzur eczanesi
Sisli
Yildiz eczanesi
Besiktas
4. levent metro eczanesi
Kagithane
Gülesçe eczanesi
Kadikoy
Nautilus eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.