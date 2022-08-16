Esenler'de İSPARK otoparkından 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'deki İSPARK'a ait kapalı otoparktan 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Menderes Mahallesi'ndeki İSPARK kapalı otoparkına gelen kişi ya da kişiler, park halindeki 4 aracın hız göstergesi ile ekranını çalarak kaçtı.
Durumu fark eden araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.
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