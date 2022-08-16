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  4. Esenler'de İSPARK otoparkından 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı

Esenler'de İSPARK otoparkından 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı

16.08.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de İSPARK otoparkından 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'deki İSPARK'a ait kapalı otoparktan 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Menderes Mahallesi'ndeki İSPARK kapalı otoparkına gelen kişi ya da kişiler, park halindeki 4 aracın hız göstergesi ile ekranını çalarak kaçtı.

Durumu fark eden araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

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