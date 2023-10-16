Esenler’de polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan sanık olaydan önce alkol almış

Duruşmada dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, Yıldırım’ın asli kusurlu olduğu kaydedilirken, sanık sürücünün olay meydana gelmeden önce alkol aldığı görüntüler de ortaya çıktı.

Esenler’de 1 Şubat günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, TEM Otoyolu’nda Ferdi Ağdaş’ın (43) bariyerlere çarpması üzerine olay yerine polis ekibi gelerek emniyet şeridinde işlem yapmaya başlamıştı. O esnada başka bir aracın sürücüsü Berivan Yıldırım, polis aracına arkadan çarparak Ferdi Ağdaş’ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş’ın ise yaralanmasına neden olmuştu. Sanık Berivan Yıldırım’ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Berivan Yıldırım hazır bulundu. Duruşmaya hayatını kaybeden Ferdi Ağdaş’ın ailesi ve taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada olaya ilişkin dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, sanık Berivan Yıldırım’ın asli kusurlu olduğunun tespit edildiği mahkeme başkanı tarafından belirtildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Uğur P., “Ben olay anında kaza mahallinde diğer polis memuru müşteki Muhammet Bektaş ile bulunuyordum. Ben dubaların başında gelen araçlara el feneri ile uyarı yapıyordum. Kaza yapan araç süratle geldi. Araç çok süratliydi, ikazlarıma uymadı. Benim yanımdan geçtikten yaklaşık 100 metre sonra emniyet şeridine direksiyon hakimiyetini kaybederek yöneldi. Emniyet şeridinde duran maktul ve müştekiye çarparak her ikisini de savurdu. Ben ardından yardım istedim” dedi.

Tanık Zehra Polatdemir ise, “Olay günü sanık ile beraberdik. Ben kendisini aradım, sanık benim yanıma geldi. Mekana gittik. Moralim bozuk olduğu için alkol aldım. Beraber mekandan çıktık. Taksiye bindik. Ablam beni bir yerde bekliyordu. Ablamın yanına gitmek için taksiye binmiştik. Takside kustuğum için taksici rahatsız oldu. Ablamın yanına Yusuf’un arabası ile gittik. Arabayı Berivan kullanıyordu. Ablamın yanına gittikten sonra Berivan onda kalmamı önerdi. Berivan ile yola çıktık. Kaza yaşanmadan 10 saniye önce bilincim açıldı. Ben herhangi bir uyarı levhası veya ışıklandırma görmedim. Berivan ile şok halindeydik. Ben baygınlık geçirdim. Soruşturma aşamasında korktuğum için sanığın da benimle birlikte alkol aldığını söyledim" dedi.

Duruşmada söz verilen sanık Berivan Yıldırım ise, “Ben tanık olarak dinlenen polis memuru Uğur P.’nin beyanlarına katılmıyorum. Ben fren yaptığım için direksiyon hakimiyetimi kaybettim” dedi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan Berivan Yıldırım’ın olaydan önce alkol aldığı görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülere, Yıldırım’ın bir eğlence mekanında dans ettiği ve alkol aldığı anlar yansıdı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Şubat günü TEM Otoyolu’nda Ferdi Ağdaş’ın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldiği ve polis ekiplerinin olay yerine gelerek emniyet şeridinde durdukları kaydedilmişti. İddianamede sürücü Berivan Yıldırım’ın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce emniyet şeridindeki polis aracına, ardından polis memuru Muhammet Bektaş ve Ferdi Ağdaş’a çarptığı açıklanmıştı. İddianamede görevli polis memurunun vücudunda çarpmanın etkisiyle kemik kırıkları meydana geldiği, olay yerindeki Ferdi Ağdaş’ın ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kazanın ardından Berivan Yıldırım’ın kaçtığı kaydedilen iddianamede, araçta bulunan arkadaşı Zehra Polatdemir’in ilk ifadesinde olaydan önce alkol aldıklarını söylediği, 2 gün sonra ise ifadesini değiştirdiği ifade edilmişti. Daha sonra teslim olan Berivan Yıldırım hakkında alınan bilirkişi raporunda, görüşünün açık ve hızının yüksek olduğu, yolu kontrol etmeden dikkatsiz davrandığı tam kusurlu olduğu belirtilmişti. Öte yandan Berivan Yıldırım’ın kaza yerinden firar etmesi nedeniyle alkol kontrolü yapılamadığı anlatılan iddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarından alkollü olarak araç kullandığının sabit olduğu açıklanmıştı. Yıldırım’ın ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

