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Esenler’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

28.11.2023 07:02 | Son Güncelleme:
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Esenler’de trafikte seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu başka bir araçta seyir halinde ilerleyen 2 kişiden biri ağır yaralanırken diğeri olay yerinde hayatını kaybetti.

Esenler’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay saat 22.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 FHL 118 plakalı otomobile trafikte seyir halindeyken plakası alınamayan başka bir araçtan ateş açıldı. Araçta bulunan ve vücudunun farklı noktalarına mermi isabet eden Ö.F.Ö. araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yaya halde kaçmaya çalışan Ö.F.Ö. yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Araçta bulunan diğer şahıs ise yaya olarak kaçmaya çalışırken 200 metre kadar ilerledikten sonra tekrar ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan Ö.F.Ö. ve arkadaşına müdahale etti. Vurulan şahıslardan biri sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken Ö.F.Ö.’nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Silahlı saldırı nedeniyle O-3 bağlantı yolunda trafik bir süre durdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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