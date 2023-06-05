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Esentepe Mahallesi’nde anaokulu ihtiyacı giderildi

05.06.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’nde hayırsever ile birlikte hayata geçirdiği Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu’nun açılış törenini gerçekleştirilecek.

Esentepe Mahallesi’nde anaokulu ihtiyacı giderildi

Açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğitim kalitemizin daha ileri noktalara taşınması ve daha iyi okullarda hizmet sunulabilmesi için Melikgazi Belediyesi olarak gayretle çalışıyoruz. İlçede birçok yatırımı hayata geçiriyor, ihtiyaç olan yerlere göre projeler üretip hazırlıyoruz. Esentepe Mahallemizde güzel bir hizmet oldu. Burada bir ihtiyaç vardı böylelikle bir ihtiyacı daha gidermiş olduk. Hayırseverimize ve emek veren belediye personelimize çok teşekkür ederim. 2 katlı olarak inşa edilen anaokulunda 7 sınıf, faaliyet etkinlik odası ve yemekhane bulunuyor. 6 Haziran Salı günü saat 12.00’de gerçekleştireceğimiz açılış törenine tüm hemşehrilerimizi beklerim. Okulumuzun Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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