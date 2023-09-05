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Esenyurt Belediyesi’nden vatandaşlara Afet Bilinci Eğitimi

05.09.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt Belediyesi tarafından deprem bilinci oluşturmak için vatandaşlara Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Esenyurt Belediyesi tarafından olası İstanbul depremine hazırlık yapmak amacıyla vatandaşlara temel Afet Bilinci Eğitimi veriliyor. Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma Amirliğine bağlı arama kurtarma ekiplerinin verdiği eğitimlerde, olası bir doğal afette alınacak önlemler anlatılıyor. Gruplar halinde eğitime katılan vatandaşlara deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken afet çantası hazırlama, çök-kapan-tutun önlemi gibi hayati önem taşıyan konularda yol gösterici bilgiler de öğretildi.

“KÜÇÜK ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR”

Küçük görünen doğal afet önlemlerinin hayat kurtardığını söyleyen ESAK Amiri Zekeriya Coşkun, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Afet Bilinci Eğitimi gerçekleştirdik. Teorik eğitimlerin yanı sıra Hatay’da yaşadığımız deprem anını burada vatandaşlarımızla paylaşıp onların önlem almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tabi bunlar kötü deneyimler ama deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem hususunda neler yapmamız gerektiğini vatandaşlarımıza anlatmamız gerekli. Ufak bilgiler ve eğitimler hayat kurtarıyor. Talep geldikçe bu tarz eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

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