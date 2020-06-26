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  4. Esenyurt selin bastığı sokakta çalışmalar sürüyor

Esenyurt selin bastığı sokakta çalışmalar sürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta sel felaketinin etkili olduğu mahallede çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor.

Esenyurt’ta sel felaketinin etkili olduğu mahallede çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bir yandan bodrum katları temizleyen ekipler, diğer taraftan vatandaşların yaralarını sarmasına aracılık ediyor.
Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte selden etkilenen bölgelerde vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik, Zabıta, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile İBB’ye bağlı İSKİ, İSTAÇ, Zabıta, İtfaiye, Yol Bakım, Destek Hizmetleri ve AKOM çalışanlarıyla birlikte, bölgede temizlik ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selden etkilenen mahallelerde yürütülen çalışmaları yakından inceledi. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, Korona virüs riskine karşı temizlik çalışmaları tamamlanan binalarda dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Selden etkilenen dairelerde su tahliye işlemlerine devam edilirken bir yandan da detaylı temizlik ve onarım işlemleri yapılıyor. Zarar gören evlerdeki hasar tespit çalışmaları devam edilirken selden etkilenen vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyor.

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