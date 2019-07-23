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Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta Somalili genç kız, erkek kardeşleri ile birlikte markete giderken, plakası sökülmüş bir araçtan uzanan bir kişi çantasını çalarak kaçtı. Çantası çalınan genç kız şoka girdi. Kapkaç sırasında yaşanan koşuşturmaca da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Somali uyruklu aile kaldıkları siteden çıkıp alışveriş yapmak için markete doğru yürümeye başladı. 3 erkek kardeşiyle yolda yürüyen Somalili genç kız, bir anda şok yaşadı. Plakaları sökülmüş bir aracın içinde bulunan iki hırsızdan bir tanesi, otomobilin camından çıkarak genç kızın çantasını çaldı. Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı.

Kapkaç sırasında çantasını kaptıran genç kıza geriye çanta askısı kaldı. Hırsızların arkasından koşan Somalili ailenin yaşadıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli ifadenin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Somalili aile ise şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kapkaç Esenyurt

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