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Esenyurt'ta trafikte tekmeli tokatlı kavga kamerada

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta trafikte yaşanan tekme tokatlı kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, öfkeden gözü dönen şahıs, aracın içinde oturan bir kişiye camdan tekme attı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde motosiklet sürücüsü ile otomobil kullanıcısı bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönmüş bir kişi, otomobilin içinde oturan şahsa camdan tekme attı.

O esnada oradan geçen sürücüler de tarafları ayırmaya çalıştı. Trafikte yaşanan tekme tokatlı kavga anı da başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kavga

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