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Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı

26.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların yatırım amaçlı kısa dönem ikamet izin talepleri ile üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin "öğrenci ikamet izni" talepleri hariç, ikamet izni amacıyla yapılan ilk başvuruların 15 Ocak'tan itibaren kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde yabancılar tarafından ikamet izni amacıyla yapılacak başvurulara "sınırlama" getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fatih ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Fatih ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere, Esenyurt ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) ve taşınmazın Esenyurt ilçesinde olması koşuluyla aynı maddenin (b) bendi (taşınmaz amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Esenyurt ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılan ilk başvurular kabul edilmeyecektir."

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