YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

26.09.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 2 yaşındaki bebek, 20. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan sitenin 20. katındaki dairede ikamet eden Cezayirli S.H.A'nın (25) kızı, iki gün önce odanın penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyete götürülen S.H.A'nın ifadesinde çocuğunun babasının Cezayir'de bulunduğunu, kızının iki sene önce Esenler'de dünyaya geldiğini, bir ay önce sitede tanıştığı Murat A'nın yanında kaldıklarını, çocuğunu yatırdığı odadaki kötü koku nedeniyle pencereyi açtığını, yatağın cama yakın olduğunu, yemek almak için mutfağa gittiğini ve "Anne" diye bağıran kızının, odaya geri döndüğünde düştüğünü gördüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, S.H.A. savcılıktan serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Barosu'nun yönetimine aday olan Bağımsız Avukatlar projelerini anlattıİstanbul Barosu'nun yönetimine aday olan Bağımsız Avukatlar projelerini anlattı
GÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandıGÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı
Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldüEskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt bebek

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:01
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.