Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 2 yaşındaki bebek, 20. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan sitenin 20. katındaki dairede ikamet eden Cezayirli S.H.A'nın (25) kızı, iki gün önce odanın penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyete götürülen S.H.A'nın ifadesinde çocuğunun babasının Cezayir'de bulunduğunu, kızının iki sene önce Esenler'de dünyaya geldiğini, bir ay önce sitede tanıştığı Murat A'nın yanında kaldıklarını, çocuğunu yatırdığı odadaki kötü koku nedeniyle pencereyi açtığını, yatağın cama yakın olduğunu, yemek almak için mutfağa gittiğini ve "Anne" diye bağıran kızının, odaya geri döndüğünde düştüğünü gördüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, S.H.A. savcılıktan serbest bırakıldı.

