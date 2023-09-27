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  4. Esenyurt'ta alacak-verecek tartışmasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'ta alacak-verecek tartışmasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

27.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Akçaburgaz Mahallesi Ali Fahri Orman Caddesi'ndeki bir kafede, Bayram K. ile Seçkin B. arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Bayram K, Seçkin B'yi boğazından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Seçkin B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından kaçan Bayram K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Haberi alarak olay yerine gelen Seçkin B'nin yakınları taşkınlık çıkardı. Bölgeye sevk edilen polis özel harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Seçkin B'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin cinayetle ilgili çalışması sürüyor.

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cinayet İstanbul Esenyurt

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