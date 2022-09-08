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Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

08.09.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde apartmanın asansör boşluğuna bir kişinin düştüğü bilgisi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Sitenin gece bekçisi A.O, polise verdiği ifadesinde, ölen kişinin Ömer isminde asansör ustası olduğunu, kendisinin yanında kaldığını ve binanın 3. katında asansör kabinini incelerken düştüğünü belirtti.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt asansör

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