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Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

01.05.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşemsettin Mahallesi 284. Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında zarar gören çatı kullanılamaz hale geldi.

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yangın Esenyurt

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